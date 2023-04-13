وزير الخارجية التركي: ناقشنا مع الجانب المصري الوضع في ليبيا وسوريا

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إنه خلال زيارته لمصر طلب تقديم الدعم فيما يتعلق بإمكانية بدء فعالية مؤسساتنا المعنية في مصر من جديد مثل المعهد «يونس إيمره» ومكتب وكالة الأناضول، بالإضافة لبحث تسريع الخطوات خاصة بعد التطابق التام في تطبيق المواضيع محل النقاش.

التعاون بين مصر وتركيا مهم في منطقة البحر المتوسط

وأوضح أن التعاون بين مصر وتركيا مهم في منطقة البحر المتوسط، وفيما يتعلق بالموضوع الليبي ستكون العلاقات أوثق لأن الآراء بين البلدين متطابقة إلى حد كبير، وسيتم العمل لنكون في أوثق تواصل في هذا الصدد، وملف سوريا تناولناه في نفس الإطار وهناك اجتماع رباعي بشأن سوريا، والسلام والاستقرار في سوريا مهم لنا، ونحن نسجل خطوات ثنائية وسنتبادل الآراء دائما في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.