سامح شكري: مصر وتركيا لديهما رغبة مشتركة لتحقيق المؤسسات الليبية لمسؤوليتها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارحية، إن مصر وتركيا لديهما رغبة مشتركة لتحقيق المؤسسات الليبية لمسؤوليتها.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي وبثته شاشة «إكسترا نيوز»: «بأن تقدم ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تولي المسؤولية لحكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تكون قادرة على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والحفاظ على المقدرات الليبية لصالح الشعب الليبي الشقيق».