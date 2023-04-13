وزير الخارجية التركي: إنعاش العلاقات بين البلدين له تأثير كبير على المنطقة

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن إنعاش العلاقات بين البلدين له تأثير كبير على المنطقة، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينة فإن آراءنا وأفكارنا متطابقة، وحقوق الأشقاء الفلسطينيين محل دفاع واهتمام، وكانت توجد حالة من الشكوك والانتقادات، ولكن بعد بدء الحوار بين مصر وتركيا أصبحت الغاية واحدة خاصةً فيما يتعلق بإنشاء طابور مشترك بين الشرق والغرب، ونحن مع مصر سنقوم بتدريب الجيش الليبي الموحد والمهم هنا هو المسار السياسي والاستعداد الكامل له وللانتخابات وتطابقنا في العمل في هذا الشأن وندعم استقرار ليبيا.

وأوضح ان الجانبين المصري والتركي متطابقان في الآراء بشأن الوضع السوري والليبي وهو الحفاظ على الوحدة السياسية لكل دول مع دعم حدودها ووحدة أراضيها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.