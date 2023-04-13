وزير الخارجية التركي: نقدر الدور المصري في حل الأزمة الفلسطينية

قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي: «إننا نريد انتخابات عادلة وشفافة في ليبيا في أسرع وقت، وتبادلنا الأراء مع الجانب المصري بشأن شروط الانتخابات في ليبيا وسنعمل معا، وفيما يتعلق بفلسطين والشرق الأوسط كان من الواجب تناول هذه القضية».

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، أن تركيا تقدر الدور الذي تلعبه مصر في حل الأزمة الفلسطينية، ويجب أن نعمل جميعا على إنهاء هذه القضية في مصر والشرق الأوسط والعالم بشكل كامل، ونؤيد جهود مصر والأردن في هذا الصدد، خاصة أن تركيا شعرت بالانزعاج لانتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية، ويوجد بيان قوي من منظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن.