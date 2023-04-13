نجل الشيخ منصور الشامي الدمنهوري يكشف عبر قناة الناس لحظة احتضار والده

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، أن القارئ الراحل الشيخ منصور الشامي الدمنهوري رفض تسجيل القرآن الكريم لهيئة الإذاعة البريطانية مقابل 5 جنيهات في الدقيقة وكان مبلغا ضخما وقتها، لافتًا إلى أن العروض مغرية لأن الدقيقة كانت بجنيه والساعة كانت بـ60 جنيه ولكن عرضوا على الشيخ الدمنهوري عرض لا يُرفض أن يسجل الدقيقة بـ5 جنيهات والساعة بـ300 جنيه وكان عرضا عظيما جدًا وقتها ولكنه رفضه.

وأوضح جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن هذا المبلغ كان يُمكن الشيخ من شراء 3 بيوت مقابل كل ساعة قراءة قرآن.

كان أبًا حنونًا ورحيمًا بأولاده

أكد مصطفى الدمنهوري نجل القارئ الراحل الشيخ منصور الشامي الدمنهوري أن والده كان أبًا حنونًا ورحيمًا بأولاده وكان زوجًا محبًا لزوجته وكان يحب أخواته وكان بيته مضيفة للغريب قبل القريب.

بينما حكى خالد الدمنهوري نجل الشيخ منصور الشامي الدمنهوري آخر لحظات في حياة القارئ الراحل، لافتًا إلى أنه مد يده في لحظاته الأخيرة في اتجاه غير الذي كان ينظر له كما أنه كان يسلم على أحد الأشخاص ورد قائلًا «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» واحتضر بعدها.