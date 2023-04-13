موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع ، الذي يعرض على شاشة قنوات ON ضمن مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON رمضان 2023 يأتي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل ، والساعة 6:30 صباحا، والساعة 12:30 ظهرا، كما يمكن متابعة قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON رمضان 2023 يوفر فرصة لمتابعي المسلسل لإعادة مشاهدة الحلقة في حال عدم قدرتهم على مشاهدة العرض الأول ومتابعة الأحداث المثيرة التي وصلت إليها.

موعد مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء السابع على شاشة قناة أون الساعة 6:15 مساء، بعد أذان المغرب مباشرة.