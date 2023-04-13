مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 22.. هجرس يتفق مع حزلقوم ضد فادي سماحة

شهدت الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من الأحداث الكوميدية، بعد بداية مباراة المزريطة وفريق فادي سماحة.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7

بعد أن ظن فريق المزريطة أن هجرس تحالف مع خصمهم، اتضح خلال المباراة أنه اتفق مع حزلقوم أن ينضم للفريق المنافس لصالح «المزريطة».

وبالفعل سجل هجرس بإشارة من حزلقوم هدفا في شباك فريقه، ليفوز المزريطة بهدف واحد مقابل لا شيء للفريق المنافس.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والأخرى الساعة 2:00 مساءً، ويضم عددًا من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.