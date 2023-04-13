مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 22.. هزيمة فريق المزريطة في الشوط الأول

خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، هزم فريق المزريطة أمام الفريق المنافس، بثلاثية مقابل هدف.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7

وبعد أن اكتشف فادي سماحة، صاحب الفريق المنافس، خطة حزلقوم، نفذ خطته ضد فريق المزريطة، ولعب على نقطة ضعف «بعزق»، حارس المرمى، الذي يضعف أمام الأكل، ليدخل في شبكة فريق المزريطة 3 أجوال.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويأتي عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميا، عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والأخرى في الساعة 2:00 مساءً.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي7، يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا، بجانب أحمد مكي، وأبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.