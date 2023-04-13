ننشر أسماء ضحايا حادث الاسماعيلية.. «كانو راجعين من الشغل»

رفع مجمع الإسماعيلية الطبي مساء اليوم الخميس، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واستدعاء كافة أطباء الجراحة والعظام واستشاري المح والأعصاب والعمود الفقري بالتزامن مع وصول المصابين في حادث شركة المقاولون العرب إلى قسم الطوارئ.

وقالت المصادر الطبية، إن قسم الطوارئ استقبل 10 مصابين في حادث الإسماعيلية جراء تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخري نقل ثقيل «تريلا»، بقرية المنايف بمدخل محافظة الإسماعيلية.

أسماء المتوفيين في حادث الإسماعيلية

واسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة كل من رأفت حسين عمر 50 سنة مقيم بمنطقة البلابسة بدائرة حي ثان الإسماعيلية، وعبد الحكيم عبد الرحيم محمد يوسف 48 سنة مقيم الشيخ زايد بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى حُميات الإسماعيلية.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من علي عبد الخالق علي سليمان 48 سنة مقيم في حي الزهور، وأحمد مجدي عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم في الشيخ زايد ومصاب بجرح في الوجه وكسر بالساق اليسرى، وحسني محمد محمود حسن 53 سنة، ومقيم في أبوصوير ومصاب بجرح بالجبهة والوجه وكدمات، وحسن إبراهيم الدسوقي 51 سنة، ومقيم في شارع المستشفى بالإسماعيلية، ومصاب بالخدمات بالجسم والرأس.

كما أسفر عن إصابة كل من أحمد سمير السيد 38 سنة ومقيم في عزبه شاهين ومصاب بسحجات بالوجه، حسام علي محمد علي 50 سنة، ومقيم في أبوعطوة ومصاب بجرح في الرأس وخدمات في الجسم، والسيد فرج بيومي إبراهيم، 39 سنة، ومقيم في حي السلام، والمصاب بجرح في الوجه والرأس، ومحمد عادل أحمد عبد الرحمن، 43 سنة، ومقيم في المحطة الجديدة ومصاب بالكدمات بالجسم، وأحمد الشحات عبد العزيز، 35 سنة، ومقيم في ومصاب باشتباه في نزيف بالمخ، وأيمن محمد أحمد ومقيم في أبوعطوة ومصاب بجرح ونزيف في المخ.