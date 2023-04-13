مصرع شخصين وإصابة 10 في تصادم ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بالإسماعيلية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين في حادث مروري علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي عصر اليوم الخميس نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل «تريلا»، قرب قرية المنايف بدائرة مركز أبوصوير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي المنايف أمام شركة الكهرباء لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحفظت الفرق الطبية على جثتين في مكان حادث الإسماعيلية لحين وصول ضباط المباحث الجنائية وجهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن بعض المصابين في الحادث في حالة خطرة، وجاري تقديم لهم الرعاية الطبية، بعد استقبالهم في قسم الطوارئ بجمع الإسماعيلية الطبي.