ننشر أول صور لحادث مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي مساء اليوم الخميس، حادث أليم راح ضحيته شخصين وإصابة 10 آخرين نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة غير مستقرة.

وانطلقت سيارات إسعاف الإسماعيلية من النقاط الخاصة بها علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ومرفق الإسعاف داخل المدينة إلى مكان الحادث لنقل كافة المصابين إلى المستشفى.

طوارئ في مستشفيات الإسماعيلية

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، في كافة أقسام المجمع بسبب حالة المصابين الذين وصلوا إلى قسم الطوارئ في المجمع، وقررت إدارة المجمع استدعاء كافة الأطباء والأطقم المعاونة واستشاري الجراحة والمخ والأعصاب، والعظام والعمود الفقري فيما تم نقل عدد من المصابين إلى غرف العمليات.

انتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث

وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان حادث الإسماعيلية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لإعادة فتح الطريق مرة أخري وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها جزئياً.

وقالت المصادر الأمنية وشهود العيان، إن سيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة نقل «تريلا»، على الطريق مما أسفر عن مصر قائد السيارة الميكروباص وشخص آخر وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.