محمد رمضان يروج لأولى أغاني فيلم هارلي

روَّج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأولى أغاني فيلم هارلي، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه بمي عمر من كواليس فيلم هارلي وعلق قائلا: انتظروا الأغنية الأولى من فيلم هارلي بكره ميعادنا عيد الفطر بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح هارلي أسيل.

فيلم هارلي

فيلم هارلي والمقرر أن ينافس به محمد رمضان به خلال موسم عيد الفطر، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرومانسية والأكشن ويشاركه في البطولة مي عمر، محمود حميدة، وعدد من الفنانين، من إخراج محمد سمير.