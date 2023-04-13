10 تصريحات لـ محمد رمضان عن نجاح جعفر العمدة.. ويكشف سر كلمة «ليفة»

كشف الفنان محمد رمضان، سر نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، وتفاعل المشاهدين عبر محركات البحث بشكل واسع، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى.

سبب هدوء جعفر

تستعرض «الوطن» 10 تصريحات للفنان محمد رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة ، وذلك خلال النقاط التالية:

1- سعيد للغاية بردود فعل الجمهور حول المسلسل.

2- هدوء جعفر خلال تواجده في السجن وراءه ثقة في أنه قادر على الحصول على حقه.

3- مشهد مشاجرة «جعفر» مع كارم فتح الله بسبب «دلال» تخطى مشهد مشاجرة عصام النمر والرفاعي.

4- كلمة «ليفة» قلتها صدفة في أحد المشاهد، وظلت ملازمة لي طوال المسلسل.

5- تفاجئت بأني سأجسد شخصية والدي «عبدالجواد».

6- زينة نجمة كبيرة، ومشوار يحترم جدا وإضافة كبيرة للمسلسل، وعملت الدور كما ينبغي أن يكون.

7- مسلسل جعفر العمدة استطاع جذب جميع شرائح الجمهور.

8- أنا وأحمد داش أصحاب جدا، ودايما بيقول جعفر العمدة صاحبي، وهو ممثل هايل ومتمكن، وبيمثل من مدرسة جميلة وهي البساطة والسهولة.

العمل مع هالة صدقي إضافة

9- العمل مع الفنانة هالة صدقي إضافة للجميع، وممثلة عظيمة، وأخف دم في الدنيا، خفة دمها على الشاشة بنسبة 20%.

10- كنت حابب أمثل شخصية زي جعفر، يملك تناقضات كبيرة جدا، معتز بأصوله وعاداته وتقاليده، لكن في نفس الوقت عنده قابلية للتطور ودماغ بيزنس مان ومتحضر.