7 معلومات عن فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.. السرعة أشد من القوة

يترقب جمهور محمد رمضان، موعد طرح فيلم هارلي في دور العرض السينمائي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات dmc، وتفاعل الشارع المصري ورواد السوشيال ميديا مع حكاية جعفر العمدة، الذي يبحث عن نجله المخطوف منذ 19 عامًا.

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وموعد عرضه بالسينما، وذلك من خلال السطور التالية:

- يشارك محمد رمضان في بطولة الفيلم محمود حميدة، مي عمر، أحمد داش، مي كساب، حسني شتا، باسل الزارو، إسماعيل فرغلي.

- قصة محمد سامي، ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير.

- يعرض في عيد الفطر المبارك.

هارلي أسطورة الأسفلت

- بدأ محمد رمضان تصوير الفيلم قبل نهاية شهر فبراير الماضي.

- تم تصويره في 54 يومًا.

أكشن رومانسي

- تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي، ويرفع شعار «السرعة أشد من القوة..هارلي أسطورة الأسفلت».

- اللوك الخاص بـ هارلي بطل الفيلم والذي ظهر به محمد رمضان عبارة عن «ديل الحصان، وحلّق».