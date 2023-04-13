مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 22.. فريق المزاريطة يخسر 3 من لاعبيه

خسر فريق المزاريطة خلال الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع 3 من لاعبي الفريق الأساسيين.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث مباراة المزاريطة مع فريق فادي سماحة، خسر الفريق 3 من لاعبيه، اولهم قطر والذي يقوم بدوره مصطفي ابو سريع بسبب القبض عليه بتهمة السرقة أثناء المباراة، والثاني كان فزاع والذي أصيب أثناء المباراة إصابة قوية، والثالث حارس المرمي بعزق والذي يقوم بدورة أحمد فتحي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويأتي عرض مسلسل الكبير اوي يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، والثانية في الساعة 2:00 مساءً.

كما يشارك في مسلسل الكبير أوي أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.