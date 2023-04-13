مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. بلال شامة يهرب من محمد رمضان وتصدمه سيارة

بدأت الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، بجري محمد رمضان وراء بلال شامة، ويمسكه ويضربه، ويحاول الأخير الهروب منه، لكنه لا يتمكن من شدة الضرب، ويسأله عن نجله، لكنه يطلب العديد من الأموال حتي يقول له مكان تواجد نجله.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة

ويعترف بلال شامة لمحمد رمضان، أن من استأجره لخطف الطفل كان شخص من داخل بيته، ويحاول الهروب منه وينجح، لكن في الأخير تصطدم به سيارة.

ويقوم سائق الاتوبيس بالاتصال علي إيمان العاصي «دلال»، وإبلاغها أنه قتل بلال شامة، ويطلب أموالا إضافية، لتوافق على الفور بسبب سعادتها.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.