سلوى عثمان تكشف لغز نجل جعفر العمدة: مفاجآت كثيرة في الحلقات القادمة

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن لغز نجل جعفر العمدة، الذي سيظهر خلال الحقلتين القادمتين، وأن هناك مفاجآت تنتظر محمد رمضان في أحداث حلقات المسلسل، مشيرة إلى أنّها تعمل بكل جهد لإنجاح أدوارها في المسلسلات وإمتاع الجمهور والمشاهدين.

سلوى عثمان: آخر ظهور ليا في جعفر العمدة بالحلقة الـ28

وأكدت الفنانة سلوى عثمان، خلال مداخلة لـ«تليفزيون الوطن»، أن آخر ظهور لها في مسلسل جعفر العمدة سيكون في الحلقة الـ28، مشيرة إلى أنّه على الرغم من أنّ الدور صغير فإنّها بذلت مجهودا كبيرأ لأدائه بشكل قوي، منوهة بتصدر المسلسل للتريند منذ بداية شهر رمضان 2023، ما يُعد نجاحًا لكل فريق العمل.

سلوى عثمان: انتظروا مفاجآت في الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة

وأضافت الفنانة سلوى عثمان، أن مسلسل جعفر العمدة منذ بدء حلقاته مع بداية شهر رمضان 2023 يحقق نجاح باهر، وهناك تفاعل كبير من المشاهدين، قائلة: «الحلقات القادمة من جعفر العمدة تحمل مفاجآت كتير»، مؤكدة أنّ المسلسل ما زال يحقق نجاحات كبيرة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة من أهم المسلسلات التى تعرض في شهر رمضان 2023، حيث يعرض المسلسل عبر قناة DMC دراما في الساعة 6.15 مساء يوميا في رمضان 2023، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من الفنانين، أبرزهم، أحمد داش وأحمد فهيم وعصام السقا وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وجوري بكر، والإخراج محمد سامي.