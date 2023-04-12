مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يكشف سبب عدم الانتقام من شوقي فتح الله

عرضت منذ قليل الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثا مشوقة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

وظهر خلال الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة، استئجار شوقي فتح الله شخص لمراقبة إيمان العاصي، وصورها أثناء مقابلة بلال شامة.

ويعترف محمد رمضان، لأحمد داش، أنه لم يضرب عائلة فتح الله، بسبب معرفة شوقي فتح الله بمكان تواجد نجله.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.