شحن 91 ألف طن من خام الكلينكر والأسمنت في ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن شحن خام الكلينكر والأسمنت من ميناء شرق بورسعيد إلى دول أفريقيا وتفريغ مواشى حية ورخام بميناء غرب بورسعيد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة ULTRA COLONSAY القادمة من تركيا لتحميل 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون.

شحن 40 ألف أسمنت أبيض إلى سيراليون

كما استقبلت السفينة SOPHIA Z القادمة من تركيا وذلك لشحن 40 ألف أسمنت أبيض معبأ إلى سيراليون.

سفن البضائع العامة

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً في حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من البرازيل لتفريغ 5400 رأس ماشية حية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى أسبانيا.

كما وصل الميناء السفينة AMIR JOY القادمة من ايطاليا وذلك لتفريغ 8528 طن رخام بالميناء.

إجراءات دخول السفن

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.