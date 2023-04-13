مسلسل حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يجهز لتصنيع 100 صاروخ

يجتمع الشيخ عثمان (أحمد السقا) مع المهندس زياد خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، لبحث مسألة تصنيع الصواريخ، ويسأله عن إمكانية تصنيع 100 صاروخ في البداية، ويخبره زياد أن تلك الكمية أقرب إلى تسليح جيش، ويرد عليه عثمان: "عشان يبقى جيش قصاد جيش"، ويخبره أن الهدف من ذلك هو إرهاب وإضعاف الدولة، وإحراجها أمام العالم.

ويوافق زياد على التعاون مع عثمان خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، ويطلب منه كميات كبيرة من المواد المتفجرة (سي فور) بالإضافة إلى مكان يستطيع تجربة الصواريخ فيه في البداية.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 2

مسلسل حرب الحلقة 2.. نقل الرائد عمر إلى الأمن الوطني

ينقل الرائد عمر (محمد فراج) إلى جهاز الأمن الوطني، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، بعد نجاحه في القبض على عناصر التنظيم، ويذهب لزيارة الظابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) في مكتبه، ويخبره أنه لم يتأقلم بشكل كبير على عمله الجديد بعد، ويتحدث معه عمله على استكمال اعترافات أعضاء الخلية الإرهابية ويجد أنها تخفي الكثير، خاصة فيما بتعلق بحديثهم عن أبو حمزة.