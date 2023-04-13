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مسلسل حرب الحلقة 1.. مفاجأة تقلب الموازين

كتب:

نورهان نصرالله
02:41 م | الخميس 13 أبريل 2023
أحمد السقا في مشهد من مسلسل حرب

أحمد السقا في مشهد من مسلسل حرب

كشفت أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، مفاجأة للمشاهدين، حيث اتضح أنّ المهندس زياد صديق الضابط عمر الإمام، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، الذي شاركه في لعب ملاكمة الشطرنج في بداية الحلقة، هو الذي يتعاون مع الإرهابي عثمان، الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، في صنع الصواريخ للتنظيم الإرهابية من أجل تنفيذ عمليات ضد الشعب والشرطة المصرية.

وبدأ مسلسل حرب الحلقة 1 بداية مشوقة، حيث شهدت تنفيذ عملية إرهابية في إحدى محطات مترو الأنفاق، عندما فجّر عثمان عبوة ناسفة أدت إلى وفاة 16 شخصا، بينما نجح الضابط عمر في تتبع خلية إرهابية تصنع عبوات ناسفة لاستهداف أماكن حيوية، ويسارع الزمن من أجل القبض عليهم قبل تنفيذ خطتهم.

مسلسل حرب الحلقة 1

إشادت بـ مسلسل حرب الحلقة 1

وأعرب قطاع كبير من المشاهدين، عن إعجابهم بمسلسل حرب الحلقة الأولى والتي شهدت جرعة كبيرة من التشويق، ويُتوقع أن تشهد أحداث الحلقات المقبلة من مسلسل حرب عددا من المفاجآت، خاصة عندما يكتشف عمر أنّ صديقه زياد هو عضو في تنظيم إرهابي.

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بقلم نورهان نصرالله