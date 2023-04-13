موعد إعادة مسلسل حرب على قناة أون بطولة أحمد السقا

يبحث الجمهور، عن موعد إعادة مسلسل حرب الحلقة 2 بطولة أحمد السقا على شبكة قنوات ON، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة.

موعد إعادة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

يُذاع موعد إعادة مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، مرتين الأولى في تمام الساعة 3:15 فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا، بجانب طرح الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية.

مسلسل حرب

وكشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل حرب الحلقة الأولى بطولة أحمد السقا والقنوات الناقلة، إذ يعرض على شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية الحصرية خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وذلك بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة واتش آت الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا.

الجمهور يشيد بمسلسل حرب

وأشاد الجمهور بمشاهد الأكشن والحركة في مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة «يوتيوب»، وتوالت التعليقات: «أحمد السقا من أوائل الممثلين في الأكشن والإثارة والتشويق في مصر والوطن العربي سينما ودراما»، «وحشتنا يا سقا روح الأفلام بتاعة زمان رجعت تاني»، و«شكله مسلسل من العيار الثقيل».