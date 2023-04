مسلسل حرب الحلقة 2.. هل ينجح محمد فراج في القبض على أفراد الخلية؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل حرب الحلقة 2، الذي يجمع في بطولته أحمد السقا ومحمد فراج بجانب عدد من نجوم الدراما المصرية من بينهم أحمد سعيد عبد الغني، سارة الشامي ومحمود البزاوي، من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن المقرر أن تتابع أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، رحلة ضابط المباحث عمر الإمام (محمد فراج) في الوصول إلى أعضاء الخلية الإرهابية قبل تنفيذ عمليتهم في محيط القسم، وذلك بعد ما تم تتبعهم واكتشاف وجودهم بالقرب من القسم وبرفقتهم عبوات ناسفة.

موعد مسلسل حرب الحلقة 2

يبدأ عرض مسلسل حرب الحلقة 2 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء، كما تعرض الحلقة الجديدة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد على ON مرتين في الثالثة والربع من صباح اليوم التالي، والثالثة والربع عصرا، كما تتاح الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة واتش آت الرقمية.