تسريبات البنتاجون تفاقم انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها

وصف خبراء صينيون، تسريب وثائق البنتاجون السرية للغاية بأنها حادثة أخرى تعطي فرصة نادرة لإلقاء نظرة على كيفية تجسس الولايات المتحدة على حلفائها، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الافتقار إلى الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهم وتعد ضربة لاستراتيجية واشنطن للحفاظ على نفوذها في العالم، وذلك بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

خطر على الأمن القومي الأمريكي

واستشهدت الصحيفة الصينية بتصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، والتي قال فيها إن تسريب الملفات يمثل خطرًا «جديًا للغاية» على الأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين يخشون أن تؤدي هذه المعلومات إلى تعريض مصادر حساسة للخطر وتهديد العلاقات الخارجية المهمة، وذلك حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

معلومات حساسة وسرية للغاية

وبدأت الملفات السرية تظهر لأول مرة على الإنترنت في أواخر فبراير، وانتشرت لاحقًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تليجرام وتويتر، ولم يتم إطلاع رئيس البنتاجون لويد أوستن على هذه القضية إلا بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن الوثائق المسربة، بينما أشارت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج إلى أن الوثائق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «تحتوي على ما يبدو على معلومات حساسة وسرية للغاية».

العلاقة مع واشنطن هي أكثر من هيمنة وتبعية

وقال يانج شي يو، الباحث البارز في معهد الصين للدراسات الدولية، لصحيفة جلوبال تايمز إن الحادث سيزيد من عدم الرضا تجاه الولايات المتحدة بين حلفائها والأهم من ذلك، تفاقم الافتقار إلى الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما.

وتابع: «بينما يعلم الحلفاء أن مصالحهم الأمنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمصالح الولايات المتحدة ، بدأ الحلفاء يدركون أن العلاقة مع واشنطن هي أكثر من هيمنة وتبعية، ولتلبية احتياجاتها، تهدد الولايات المتحدة أمن حلفائها من خلال التجسس على استخباراتهم بأي وسيلة ضرورية».

ضربة كبيرة لسلطات المخابرات الأمريكية

ووصف الخبير العسكري الصيني سونج تشونج بينج التسريب يكشف ثغرة كبيرة في الأمن القومي لأمريكا، ومن ناحية أخرى، ويوجه ضربة كبيرة لسلطات المخابرات الأمريكية، والتي من شأنها أن تصبح مشكلة كبيرًة، تؤثر على التعاون مع حلفائها.

وقال سونج للصحيفة الصينية: «إن حالة انعدام الثقة والخلافات التي أثارها التسريب هي ضربة قوية لاستراتيجية الولايات المتحدة للحفاظ على الهيمنة العالمية، وأتوقع تراجع هيمنة الولايات المتحدة يوما بعد يوم دون ادعم الاستراتيجي من حلفائها».