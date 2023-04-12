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تراجع التضخم في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ مايو 2021

معدل زيادة الأسعار يهبط إلى 5% في مارس 2023

كتب:

وليد عبد السلام
02:56 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
التضخم في الولايات المتحدة

التضخم في الولايات المتحدة

تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للمرة التاسعة على التوالي إلى 5% في مارس 2023، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 من 6% في فبراير، وأقل من توقعات السوق البالغة 5.2%، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

مؤشر الطاقة ينخفض 6.4%

وانخفض مؤشر الطاقة بنسبة 6.4%، وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 8.5% مقارنةً بالشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، وهو أيضًا أقل من التوقعات عند 0.2%، مع ارتفاع أسعار المساكن التي عوضت انخفاضًا بنسبة 3.5% في تكلفة الطاقة، ولم تتغير أسعار المواد الغذائية.

أسعار المستهلك الأساسية ترتفع

وارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في الولايات المتحدة، التي تستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% عن الشهر السابق في مارس 2023، تماشيًا مع توقعات السوق، وتباطأت بشكل طفيف عن الزيادة البالغة 0.5% في الشهر السابق.

تكاليف المستهلك للسيارات تنخفض

واستمرت تكاليف المستهلك في الانخفاض للسيارات والشاحنات المستعملة وخدمات الرعاية الطبية، لتعويض الزيادة في خدمات النقل والمأوى.

أسعار المستهلك الأساسية ترتفع على أساس سنوي 5.6%

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار التضخم الأساسية بنسبة 5.6%، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

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