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«شكري» يحضر اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون والأردن والعراق غدا

كتب:

أ ش أ
10:15 م | الخميس 13 أبريل 2023
سامح شكري

سامح شكري

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، غدا الجمعة، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والمقرر عقده في جدة، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

التشاور بين ممثلي الدول المختلفة 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصاً على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.

 

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بقلم أ ش أ