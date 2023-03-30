«الفاو»: 162 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، عن ارتفاع مستويات الجوع في عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 53 مليون شخص بحسب تقديرات المنظمة.

انعدام الأمن الغذائي

وحذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد قد واصل منحاه التصاعدي، وأن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم يستطيعوا تحمل كلفة تبني نمط غذائي صحي في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي وصلت تكلفة الغذاء فيها للفرد الواحد 3.47 دولار في اليوم.

المنطقة تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية

وأكد أن المنطقة تعاني أشكالاً متعددة من سوء التغذية، ويعاني 1 من بين كل خمسة أطفال في سن الخامسة من التقزم، بينما يشير معدل انتشار الهزال إلى 7.8%، وهو أعلى من المتوسط العالمي المقدر بـ 6.7% بينما بلغ معدل انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 10.7% عام 2020.

ويقول التقرير إن أحدث التقديرات المتاحة تظهر أن 28.8% من السكان البالغين (18 عاماً فأكثر) في المنطقة العربية يعانون من السمنة، وهذه النسبة أكثر من ضعف المعدل العالمي.

وأضاف التقرير الأممي أن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا قد تسببتا في تفاقم الوضع الغذائي من خلال خلق اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة، وذلك بسبب اعتماد البلدان في المنطقة على غيرها من بلدان العالم وهو ما تسبب في حدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المنطقة.

وأوصي التقرير بقيام واضعو السياسات على تسهيل تجارة المواد الغذائية مثل تقليل الحواجز التجارية، مع ضرورة إنشاء مناطق جديدة للتجارة الحرة، كذلك تبني التقنيات الرقمية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، كذلك تنسيق الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.