مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين في البحيرة

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادثين متفرقين بمركزي كوم حمادة وأبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل الجثتين إلى مستشفى كوم حمادة العام والمصاب إلى مستشفى أبو حمص وحرر محضرين بالواقعتين.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

كان قد تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية مما أدى إلى إصابة قائدها وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة شاب يدعى « محمود .ع. ف»، 25 سنة مقيم بسنتواي بمركز أبو حمص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارة وتوك توك

كما ورد إخطاراً إلى مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة جثة عامل وربة منزل جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك أمام قرية دميتوة التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال وبالفحص تبين أن الحادث مصرع موظف بالمعاش مقيم بقرية مليحة التابعة لدائرة المركز، وربة منزل مقيمة بذات العنوان، وجرى التحفظ على الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.