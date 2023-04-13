قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ خالد رجب عبداللطيف في صلاة التراويح بالبرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ خالد رجب عبداللطيف، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة «ساو باولو» بالبرازيل؛ إذ أبدع في تلاوة خاشعة.

وعرض ذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة»، وبدأ الشيخ رجب تلاوته بسورة الأنبياء، تحديدًا قوله تعالى: «وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ»، بجانب سورة العصر.

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، عبر تردد 12054 رأسي.