5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في طقس اليوم.. العظمى بأسوان 33 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم نسبيا في بعض المحافظات، بمقدار 3 إلى 5 درجات، بينما احتفظت عدة مدن ببرودتها التي شهدتها طوال الأيام الماضية.

وتسجل 5 مدن أعلى درجات الحرارة في طقس اليوم الجمعة، بين 30 و33 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و17 لـ19 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس حار إلى نهارًا ومعتدل ليلًا.

طقس اليوم الجمعة

وتشهد المدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة سطوع الشمس نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو خاصة في فترة الظهيرة، مع هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة أدت لرفع حالة الطوارئ في بعض المحافظات، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار.

المدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة

وتضم قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة في طقس اليوم الجمعة، ما يلي:

- أسوان 33 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 30 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

- الأقصر 31 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

- قنا 30 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

المدن الأقل في درجات الحرارة

كما تضم قائمة المدن الأكثر برودة في طقس اليوم، ما يلي:

سانت كاترين الصغرى 10 درجات والعظمى 23 درجة.

- سيوة الصغرى 10 درجات والعظمى 26 درجة.

- السلوم الصغرى 11 درجة والعظمى 24 درجة.

- مرسى مطروح الصغرى 11 درجة والعظمى 21 درجة.

- شلاتين 28 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة.

- شرم الشيخ 29 للعظمى والصغرى 19 درجة.

- الغردقة 28 درجة للعظمى والصغرى 17 درجة.

- مرسى علم 28 درجة للعظمى والصغرى 18 درجة.

- الطور العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.