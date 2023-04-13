«الأرصاد» تحذر من طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين.. تعرف على السبب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين، نظرا لوجود أكثر من ظاهرة جوية تؤثر على النشاط اليومي للمواطنين، مؤكدة أنه يجب على بعض الفئات اتخاذ الحيطة والحذر عند الخروج من المنازل.

تحذير من تكون الشبورة المائية

ويشهد طقس الاثنين المقبل تكون الشبورة المائية صباحا على عدد من الطرق، ما يستوجب الحذر من قائدى السيارات على تلك الطرق، واتباع التعليمات والإجراءات والنصائح، خلال السير، بإضاءة الكشافات المضادة للشبورة، وأنوار السيارت بالكامل، وتشغيل المساحات بشكل مستمر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح فى طقس يوم الاثنين المقبل.

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

ويشهد طقس الاثنين والثلاثاء المقبلين، نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال، على عدد من المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأقصى غرب البلاد، تكون على فترات متقطعة، ما يستوجب الحذر من قبل مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وحساسية الصدر.

وحذرت «الأرصاد» من هذه الأجواء وتأثيرها على هذه الفئات من المجتمع، وأوصت هؤلاء بارتداء الكمامات حال الخروج من المنازل.