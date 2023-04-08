«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها الأنحاء عامة، خاصة بداية من يوم الاثنين المقبل، حيث تصل درجات الحرارة لذروتها خلال طقس اليوم وغدًا الأحد، وتسجل 39 درجة مئوية للعظمى في محافظة أسوان، ثم تعاود الانخفاض مجددًا بداية من طقس الاثنين بنحو 12 درجة مئوية، لتسجل ما بين 26 و25 درجة مئوية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وضمت خريطة الظواهر الجوية المتقلبة، خلال طقس الأيام المقبلة، نشوب رياح محملة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة من النهار، فضلًا عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة وتكون رعدية في بعض الأوقات.

ويسود طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا خلال 48 ساعة على شمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، بينما يصبح معتدلًا نهارا مائلًا للبرودة ليلا بداية من الاثنين، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع احتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة بالنهار، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

خريطة الأمطار خلال الأسبوع الجاري

وتتعرض عدة مناطق بينها السواحل الشمالية الغربية وجنوب ووسط سيناء وسلسلة جبال البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الوجه البحري، لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20 حتى 30%، تكون رعدية في بعض الأحيان بنسبة 40%.