طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحسن الأحوال الجوية وعودتها إلى الاستقرار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن الأحوال الجوية وعودتها إلى الاستقرار لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الجمعة 14 أبريل

تشهد حالة الطقس يوم الجمعة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت والأحد 15 و16 أبريل

تشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.