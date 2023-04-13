نبيل عيسى: أنا محظوظ بمسلسل «جميلة» في رمضان.. وظهوري بـ«لحية بيضاء» كان مقصودا

على شاشة التليفزيون فى موسم مسلسلات رمضان 2023، جاء ظهور الفنان نبيل عيسى، فى أحداث مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، لافتاً للأنظار من خلال تجسيده شخصية «أكرم» الذى يتفاجأ بحرمان والده له من الميراث، فى مقابل كتابة كل ممتلكاته باسم شقيقته «جميلة» فقط دون غيرها، ويعيش صراعاً بين الحصول على حقوقه كاملة دون تعرض شقيقته للأذى، وفى ظل الصراعات والمؤامرات التى تتصاعد خلال الأحداث، يعيش قصة حب مع فتاة يحمل ماضيها كثيراً من الأزمات وصادر ضدها أحكام قضائية فى قضايا مخلة بالآداب.

«أنا محظوظ فى رمضان السنة دى»، كلمات عبّر بها نبيل عيسى، خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن سعادته للمشاركة فى مسلسل «جميلة»، الذى يعرض على عدد من القنوات أبرزها CBC، وON TV، والحياة، بخلاف منصة watch it الإلكترونية، خصوصاً أن صناعة هذا العمل من تأليف الكاتب أيمن سلامة، الذى ينجح دائماً فى خلق عالم ملىء بالتشويق والإثارة، كذلك المخرج سامح عبدالعزيز، الذى يملك أدوات قادرة على تحويل هذا العالم إلى لوحة فنية من لحم ودم على الشاشة، كذلك نجوم العمل بداية من ريهام حجاج، والجميلة سوسن بدر، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهانى عادل، وأحمد وفيق، والكثير من النجوم الذين كانت تجمعهم الألفة والمحبة خلال الكواليس وجلسات التحضير، وهو ما انعكس بدوره أمام الكاميرا.

أتلقى يوميا ردود فعل إيجابية

وأشار إلى أن ردود الفعل التى يتلقاها سواء من السوشيال ميديا، أو الرسائل والاتصالات الهاتفية، وتعليقات الجمهور فى الشارع، أمر أسعده كثيراً ولم يكن يتوقع كل هذا التفاعل، مشيراً إلى أن «جميلة» حقق صدى جيداً فى الشارع، ومنذ الحلقات الأولى نجح المسلسل فى جذب قاعدة عريضة من المشاهدين، حيث يترقب كل واحد منهم، ما الذى ستسفر عنه الأحداث، والأسباب التى دفعت الأب لكتابة ممتلكاته لابنته جميلة فقط، مع حرمان أشقائها ووالدتهم من الميراث، والسر الذى يخفيه كل واحد منهم.

واستطرد قائلاً: «الحمد لله على هذا التفاعل، ومبسوط جداً بردود الفعل الجامدة، فيه ناس بتكلمنى ويسألونى عشان يعرفوا تفاصيل الحدوتة، وهل أكرم طيب فعلاً كده ولا عنده كارثة لسه هتظهر؟، اهتمام الجمهور، والتركيز مع التفاصيل، يؤكد أن المسلسل نجح فى جذب المشاهد، أول ما قرأت السيناريو أنا اتشديت جداً للقصة، وأنا من النوع العاشق للغموض فى الأعمال الفنية، وطول الوقت فى تشويق وإثارة وتوقعات متضاربة للأحداث، أنا شخصياً كنت عايز أفهم وأعرف إيه اللى بيحصل فى عالم جميلة».

وعن شخصية «أكرم» التى يجسّدها خلال أحداث مسلسل جميلة، أشار نبيل عيسى إلى أنها من الشخصيات الصعبة لما يعانيه من أزمات وتقلبات نفسية تجعله يفكر فى الانتحار، وأكثر ما جذبنى فى تقديم هذا الدور، هو أن «أكرم» شخص مختلف تشعر معه بأنه شرير ومؤذٍ، ولكنه فى الوقت نفسه طيب جداً ومسالم جداً وهذه من أكثر الأمور التى ترهقه.

شخصية أكرم تشبهني في الطيبة لكني مش مجنون

وعن أكثر المشاهد التى كانت بها صعوبة أمام الكاميرا، أوضح أن كل ما يفعله «أكرم» ليس سهلاً، بكل ما يمر به من مشاعر وانفعالات وتقلبات مزاجية، وعلاقته بكل من شقيقته جميلة وآية ووالدته، فضلاً عن حبيبته التى رفض التخلى عنها عندما علم بخبر حملها ورفضه قرارها بشأن إجهاض الجنين، متابعاً: «فى الحياة قابلت ناس شبه أكرم كتير فى تصرفاته وأحزانه التى يعيشها بشكل دائم، قد يشبهنى بشكل شخصى فى فكرة أن تكون طيباً ومسالماً وتبعد عن المشاكل، أنا بهرب من المشكلة، ممكن يكون عندى نزعة جنونية فى التصرفات الجيدة لكن فى الوقت نفسه مش متهور، أفكر إلى حد ما عند اتخاذ قراراتى، أحاول التعلم من أخطائى».

وعن سبب الظهور بـ«لحية بيضاء»، قال نبيل عيسى إنه تعمّد الظهور بـ«دقن بيضا» خلال مسلسل جميلة، باعتباره يلعب شخصية الشقيق الأكبر لاثنتين من الفتيات، ومن ثم وجد أن هذا «اللوك» يمنحه مصداقية أكثر «بصراحة وجدت إن شكلى كده هيكون أفضل وفيه إقناع أكتر للناس». وأشار إلى أنه سعيد بالتعاون مع ريهام حجاج، خصوصاً أن هذه ليست المرة الأولى «ريكو من الشخصيات الطيبة جداً، فنانة تحترم شغلها وزملاءها، روحها حلوة فى اللوكيشن، ودائماً ما تساعد الجميع، كذلك سعيد بالوقوف أمام السيدة الجميلة سوسن بدر وتجسيدها شخصية أمى، تشعر معها بالراحة والامتنان لوجودها فى الفن، الحقيقة كل الممثلين وصناع العمل والمنتج جمال العدل، جميعاً على مستوى عالٍ من الرقى والاحترام».