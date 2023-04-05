أحداث مشوقة تشهدها الحلقات الـ13 في دراما رمضان 2023 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أحداث مشوقة تشهدها الحلقات الـ13 في دراما رمضان 2023».

الكتيبة 101

الحلقات الـ13 من مسلسلات رمضان شهدت أحداثًا مشوقة، ففي مسلسل الكتيبة 101، فقد برزت خلافات بين أبو البراء وأبو أسامة قيادات التنظيم التكفيري في سيناء، لأن أبو البراء يشغر بالغيرة من المكانة التي وصل لها فتحي عبدالوهاب «وحيد» في التنظيم، وهنا تتصاعد حدة اللهجة بينهما بشكل وصل إلى التهديد المتبادل.

علاقة مشروعة

وفي مسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال ومي عمر، فقد اصطحب عمرو حماته عائشة وزوجته عاليا لأنها تخضع لجراحة قلب مفتوح، ووقتها كانت عاليا متوترة جدا وتخشى على صحة والدتها وحاولت بثينة الاتصال بعمرو لكنه لم يرد بسب وجوده بجوار زوجته الأولى.

مذكرات زوج

وفي الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، فقد ذهب طه إلى زوجته نجيبة ومعه بوكيه ورد حتى يصالحها بعد الخلاف الذي نشب بينهما وكاد ان يصل إلى الطلاق، وتفهمت الموقف وقبلت اعتذار زوجها.

الصفارة

وفي مسلسل الصفارة، فقد بدأ شفيق «أحمد أمين» وشقيقه وجيه «طه دسوقي» رحلة جديدة للبحث عن الصفارة التي رماها عم محمد «محمد محمود»، وأثناء البحث بين الشجر للعثور عليها، يكشف وجيه لشفيق أنه تبرع له بكليته حتى يساعده في مرضه، ويجد شفيق الصفارة مع القردة دولت أعلى الشجرة وترمي له الصفارة حتى يصفر بها ويهرب من الموت.