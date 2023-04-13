مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: نهج التيسير لا يخالف الشريعة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا توجد فتوى واحدة عبر تاريخ دار الإفتاء فيها مخالفة صريحة لثوابت الشريعة وأصولها العامة.

وأضاف المفتي، خلال كلمته في حلقة اليوم من برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة «الناس» أن مبعث التهم لعلماء الدار بالتساهل في الدين، هو أن الجماعات المتطرفة ألغت الخلاف الفقهي وجمّدت على آراء محددة، وغالبية اختياراتهم في الأحكام من آراء لم تعد مناسبة للواقع.

العلماء لم يحيدوا عن الحق

وأوضح «علام» أن العلماء حينما ينتهجون نهج التيسير، فإنهم لا يخالفون الشريعة ولم يحيدوا عن الحق، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الدين بأنه يسر، وقال لأصحابه وأتباعه «إِنَّما بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولَمْ تُبْعَثوا مُعَسِّريْنَ».

ونوه المفتي إلى أن الجماعات بتطرفها وتشددها خرجت عن الفهم السديد لشريعة الله، بينما العلماء أدوا واجبهم الذي كلفهم الله به تجاه أمّتهم حكامًا ومحكومين.

طلب العلم فريضة

وأردف أن الله جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولم يكن غريبًا أن تحفظ للعلماء مكانتهم، وتنزلهم منزلة رفيعة ومتميزة عن باقي الناس، لافتًا إلى قول الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم).