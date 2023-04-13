استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023 للصف السادس الابتدائي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني رسمي وخاص "لغات وعربي" كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 9 مايو 2023: العلوم

الخمبس 11 مايو 2023: الرياضيات

الأحد 14 مايو 2023: اللغة الأجنبية

الثلاثاء 16 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية.

تبدأ 7 مايو.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من إعتماد جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.