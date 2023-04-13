حددت مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، التي تبدأ خلال شهر مايو المقبل.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، وفقا لمديريات التربية والتعليم واستعدادات المديريات، والمواد التي من المقرر الاختبار بها.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات تمتد خلال شهر مايو لمدة من 4 إلى 6 أيام، وفقا لتوزيع المواد بكل محافظة، مع تخصيص ساعتين للمواد الرئيسية، وساعة ونصف لباقي المواد، بينما ساعتين ونصف لمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2023

- السبت 13 مايو: اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- الأحد 14 مايو: اللغة الإنجليزية، التربية الدينية.

- الاثنين 15 مايو: مادة الهندسة، التربية الفنية .

- الثلاثاء 16 مايو: الجبر والإحصاء، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 17 مايو: الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 18 مايو: العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

- السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 مايو: الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: اللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 23 مايو: الهندسة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 مايو: العلوم.

- الخميس 25 مايو: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

- الخميس 18 مايو: اللغة العربية والإملاء.

- السبت 20 مايو: اللغة الإنجليزية.

- الأحد 21 مايو: العلوم.

- الاثنين 22 مايو: الجبر والإحصاء.

- الثلاثاء 23 مايو: الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 24 مايو: الهندسة.

- الخميس 25 مايو: التربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

- السبت 20 مايو: اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- الأحد 21 مايو: الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 مايو: الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

- الثلاثاء 23 مايو: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 مايو: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الخميس 25 مايو: العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الاسماعيلية

السبت 13 مايو: اللغة عربية والتربية الدينية.

الأحد 14 مايو: الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 15 مايو: الجبر والاحصاء والكمبيوتر والإحصاء.

الثلاثاء 16 مايو: اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 17 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 18 مايو: العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

- الأربعاء 17 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: مادة الهندسة، ومادة الحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: مادة الجبر والإحصاء، ومادة العلوم.

- الأحد 21 مايو: مادة اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

- السبت 20 مايو: مادة اللغة العربية والخط، ومادة التربية الدينية.

- الأحد 21 مايو: مادة اللغة الأجنبية.

- الاثنين 22 مايو: مادة العلوم.

- الثلاثاء 23 مايو: مادة جبر وإحصاء، تربية فنية.

- الاربعاء 24 مايو: مادة الهندسة، مادة الحاسب الآلي

- الخميس 25 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية، مادة التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية

يوم السبت 13 مايو: اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد 14 مايو: الدرسات الاجتماعية والتربية الفنية.

يوم الإثنين 15 مايو: الهندسة.

يوم الثلاثاء 16 مايو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 17 مايو: اللغة الإنجليزية.

الخميس 18 مايو: العلوم.