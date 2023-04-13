استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للشهادة الإعدادية، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني رسمي وخاص ولغات وعربي كالتالي:

الخميس 18 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو 2023: التربية الرياضية

السبت 20 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

السبت 20 مايو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 مايو 2023: الهندسة.

الأحد 21 مايو 2023: التربية الدينية.

الإثنين 22 مايو 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23مايو 2023: الجبر والاحتمال

الثلاثاء 23مايو 2023: التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو 2023: العلوم.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تبدأ 18 مايو

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الإنتهاء من إعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق اقل معدلات كثافة داخل اللجان.