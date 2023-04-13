استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للصفين الرابع والخامس الاابتدائي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

جاء جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الإثنين 8 مايو 2023: العلوم

الإثنين 8 مايو 2023: المهارات المهنية

الأربعاء 10 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 10 مايو 2023: تكنولوجيات المعلومات

السبت 13 مايو 2023: اللغة الإنجليزية

الإثنين 15مايو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني التي تبدأ 6 مايو المقبل، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.