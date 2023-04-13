مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. أحمد صلاح حسني يعاني من أمراض نفسية

تطورت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22 بطولة أمير كرارة، فبعد عودة «صالح» الذي يجسد دوره أحمد صلاح حسني، يظهر أنه يعاني من أمراض نفسية نتيجة ما عاناه في الحرب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

فيما يواصل شحاتة البحث خلال الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو عمن سرق المحل الذي يمتلكه، ويعلم صالح أنه فاطمة زوجته قبل أن يسافر، حصلت على الطلاق وتزوجت من رشاد، ويطالبه طه القماش بأن يركز في المستقبل.

وتذهب فاطمة مسرعة لتلتقي بصالح بعد أن علمت بأمر عودته من والدتها، ويذهب رشاد غاضبا ويضربها بسبب خروجها من المنزل ومقابلة صالح.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.