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مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. ماذا يفعل أحمد صلاح حسني بعد الخروج من السجن؟

كتب:

شريف سليمان
03:12 م | الخميس 13 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

تطورت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة الحادية والعشرين من بطولة أمير كرارة والفنانة مي عز الدين أحداثا مثيرة، وبعد عودة صالح الذي يجسد دوره أحمد صلاح حسني، إذ يعاني من أمراض نفسية بسبب معاناته في الحرب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وشهدت الحلقة الماضية استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، حيث عبرت عن فرحتها بعودته من جديد، كما قابل أخته عائشة، ويواصل شحاتة البحث عمن سرق المحل الذي يمتلكه، ويعلم صالح أنه فاطمة زوجته قبل أن يسافر، حصلت على الطلاق وتزوجت من رشاد، وطالبه شقيقه أمير كرارة بالتركيز.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين. 

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

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