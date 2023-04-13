مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. صدام مرتقب بين أحمد صلاح حسني وفتحي عبدالوهاب

تستمر أحداث مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC في الإثارة والتشويق، بطولة الفنان أمير كرارة، الفنانة مي عز الدين، ويُعرض خلال شهر رمضان 2023، وشهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

وفي الحلقة الماضية فوجئ رشاد الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب، بعودة صالح الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح حسنى شقيق طه القماش (أمير كرارة)، من جديد، حيث خرج من السجن بعد فترة طويلة من الغياب، وأصابته الدهشة وتساءل: «أمال أنا قتلت مين؟»، حيث عاد بمشهد «فلاش باك»، لقتله شخص ملامحه مشوهة ويعتقد أنه صالح.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الخميس الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المناوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.