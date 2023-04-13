مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21.. «فاطمة» تترك المنزل بعد عودة زوجها صالح

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 على شاشة قناة dmc، العديد من الأحداث المتسارعة والشيقة، خاصة أنها شهدت أحداثا جديدة بعد عودة صالح، الذي يجسد دوره أحمد صلاح حسني، فقد كان مختفي لسنوات طويلة بعيدا عن أهله.

كما شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 21 اكتشاف فاطمة «مها نصار» بحقيقة عودة صالح زوجها بعد غياب سنوات، لم تتمالك أعصابها وتركت المنزل، وتوجهت لرؤية صالح التي كانت متزوجة منه قبل اختفائه.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 21 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، يشهد العديد من الأحداث التي يترقبها جمهور ومتابعي المسلسل، نظرا لما تحمله من مفاجآت بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.