حالة الطقس الأيام المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية ورياح

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات إذ تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء المقبل 19 أبريل مع طقس مائل إلى الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة أوضح بيان الأرصاد أنه في طقس الجمعة 14 أبريل تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

وفيما يتعلق بطقس يوم السبت 15 أبريل والأحد 16 أبريل يشهد أيضا تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

الظواهر الجوية في حالة الطقس الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الاثنين 17 أبريل تشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون الشبورة المائية ونشاطا للرياح على جنوب الصعيد وشمال الوجه البحري.

وتشهد المحافظات يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل انعدام فرص تكون الشبورة المائية مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في المحافظات يوم الأربعاء 19 أبريل، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متفاوتة.