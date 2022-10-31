حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع أن تستمر درجات الحرار ة حول معدلاتها الطبيعية، لكن تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية، منها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ونشاط للرياح.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد فإن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحديدًا بداية من غدٍ، وحتى السبت 5 نوفمبر، يكون الطقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد.

ويضيف خبراء الأرصاد أن ساعات الليل، تشهد طقسًا لطيفًا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء في الساعات الأخيرة من الليل، والساعات المبكرة من الصباح.

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية التي تختلف يوميًا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% غدا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري مدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح.

ويستمر سقوط الأمطار يوم الأربعاء وتتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق بجنوب سيناء.

أما من الخميس إلي السبت فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الأيام المقبل كالتالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 1 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأربعاء 2 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

درجات الحرارة الخميس 3 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

درجات الحرارة الجمعة 4 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 5 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.