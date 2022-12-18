«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة: «البسوا تقيل»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القادمة، نظرا لوجود انخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع بداية فصل الشتاء جغرافيا يوم الأربعاء المقبل الموافق.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة في حالة الطقس الأيام القادمة، بقيم تتراوح بين 5-6 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس مائل للبرودة، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومدن القناة ووصولا إلى محافظات شمال الصعيد و جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة منار غانم من هيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب ارتداء الملابس الثقيلة في حالة الخروج من المنزل خاصة في ساعات المساء أو الصباح الباكر، وأيضا الطلبة والتلاميذ قبل التوجه إلى المدارس والجامعات، نظرا لأن درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل مع بداية فصل الشتاء، ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، حيث تسجل العظمي بين 20-23 خلال ساعات النهار، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى ليلا بين 08-12 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى18 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.