جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2023 بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا عن الانتهاء من وضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2023، على أن تبدأ يوم 6 مايو وتنتهي يوم 20 من نفس الشهر.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي بالمنيا

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا يوم السبت 6 مايو بمادة اللغة العربية، وتستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

- يوم الاثنين 8 مايو: امتحان الرياضيات لمدة 3 ساعات من 9 صباحا إلى 12 ظهرا.

- يوم الأربعاء 10 مايو: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا، والجغرافيا لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

- يوم السبت 13 مايو: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا، والتاريخ من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

- يوم الاثنين 15 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا، والفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

- يوم الأربعاء 17 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.

- يوم السبت 20 مايو: امتحان مادة الفيرياء لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا.

الامتحانات تحت إشراف الإدارات التعليمية

وقال المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن الامتحانات تعقد بالمدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية خلال المواعيد المقررة، ويتم إخطار أولياء الأمور بمواعيد الامتحان وتوقيعهم بالعلم، وتتولى إدارة المدرسة إعداد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع والمستوى الرفيع تحت إشراف الإداره التعليمية، ويكون الامتحان شامل ما تم دراسته في الفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات.