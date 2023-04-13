مجدي أبو عميرة: مبنى ماسبيرو وُلد عملاقا.. وشهد على نجاحاتي في الإخراج

أكد المخرج مجدي أبو عميرة عبر برنامج «التتر» على «شعبي إف إم» أنه يوجه الشكر لمبنى ماسبيرو، الذي ولد عملاقاً وشهد على نجاحاته وإنجازاته كمخرج، مضيفاً أنه شارك منذ طفولته في برامج «ماما سميحة» وشارك طفل في فيلم «لا تطفى الشمس».

وأضاف مجدي أبو عميرة، أنه في بداية مشواره الفني عمل كمساعد مخرج في مسلسل «محمد رسول الله» و«ليلة القبض على فاطمة» و«عصفور النار» و«الراية البيضاء»، ثم انتقل للعمل كمخرج لعدد من المسلسلات وأهمها «الإمام الطبري» و«ذئاب الجبل» و«السيرة الهلالية» و«التوأم» و«الضوء الشارد» و«الرجل الآخر» و«أين قلبي» و«ملك روحي» و«محمود المصري»، وشهد مبنى ماسبيرو حصوله على جوائز ذهبية تكريماً لإخراجه هذه المسلسلات العظيمة.

كنت بنام في ماسبيرو للانتهاء من أعمال المونتاج

وكشف مجدي أبو عميرة عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة هاجر جميل، أنه كان يبيت في مبنى ماسبيرو واستوديو 10، للانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بالمسلسلات التي يقوم بإخراجها، مؤكدًا أن مبنى ماسبيرو له ذكريات جميلة معه.

أنتمي إلى الريف المصري.. والفيوم كونت وأثرت في شخصيتي

وأشار أبو عميرة إلى انتمائه إلى الريف المصري وهي محافظة الفيوم، فهي بلد ريفية متمسكة بالعادات والتقاليد وكونت وأثرت في شخصيته حتى يومنا هذا، مؤكدًا أن هناك مؤثرات خاصة كونه شخصيته مثل التعليم الديني، مضيفاً أن الإخلاص في العمل دائما ما يؤتي ثماره.

كما قال أبو عميرة إن حبه لمجال الإخراج دفعه إلى ترك عمله في السلك الدبلوماسي، حيث بدأ مشواره في التمثيل ثم انتقل بعدها إلى الإخراج، فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2014.