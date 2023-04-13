مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22.. صالح يحكى لـ أمير كرارة عن معاناته

شهدت الحلقة 22 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، ذهاب راوية إلى طه القماش، وتطمئن منه على شقيقه صالح، فيما يخبرها بأنه لا يعرف هل يشعر بالحزن على أخيه أم على خسارتها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22

فيما تستمر الكوابيس خلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 22 في مطاردة صالح أثناء نومه، وعندما تحاول عائشة إيقاظه يحاول خنقها، ليدخل طه القماش مسرعا ويهدئه، وتذهب عائشة إلى والدتها وتطلب منها أن تتحدث مع طه عن زواجها.

ويخبر صالح أو أحمد صلاح حسني، طه القماش أو أمير كرارة بأنه في فترة تعرضه للأسر، كانوا يعذبونه بشدة، ويحكي له عن مأساته قبل عودته.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.